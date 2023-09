Cena strachu, Wielkie nadzieje i inne - propozycje w FlixClassic na weekend

FlixClassic – co oglądać w weekend? (8-10 września)

Rok szkolny już się zaczął, wakacje się skończyły, a więc czasu na oglądanie filmów jest znacznie mniej. Ale na szczęście nadszedł kolejny weekend, który można spędzić na obejrzeniu filmowych klasyków. Tradycyjnie mamy dla Was pięć propozycji tytułów, które warto obejrzeć w te wolne dni. Tym razem polecamy thriller Cena strachu, sci-fi Chłopiec i jego pies oraz kultowy dramat kostiumowy Wielkie nadzieje. Pełną listę znajdziecie poniżej.

W nadmorskiej mieście Las Piedras wegetuje w skrajnej nędzy grupa Europejczyków. Łączy ich brak pieniędzy i niemożliwość powrotu do cywilizacji. Ale pewnego dnia pojawia się szansa, aby przewieźć nitroglicerynę do górskiej kopalni ropy naftowej, w której zdarzył się wypadek. Szanse powodzenia akcji są małe, mimo to ochotników na odmianę życia nie brakuje.

Japonia, ZSRR

2h i 16 min

Film opowiada prawdziwą historię carskiego oficera, Arsienjewa, badacza ussyrskiej tajgi z początku XX wieku, który zaprzyjaźnia się z przewodnikiem Uzałą. Za reżyserię filmu odpowiada legendarny Akira Kurosawa.