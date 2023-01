CDP RED zaprasza do sprawdzenia nowego Wiedźmina i Cyberpunka. Startuje program dla graczy

RED Playtesting to nieodpłatny program, w którym gracze mogą tetować tytuły przygotowywane przez CD Projekt RED. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w procesie tworzenia i wpłynąć na kształt opracowywanych przez studio gier.

Program RED Playtesting skierowany jest do wszystkich fanów i fanek gier wideo chcących uczestniczyć “od kuchni” w procesie tworzenia nowych produkcji studia CD PROJEKT RED w roli testerów i testerek. W trakcie playtestów zespół badawczy będzie zbierać cenne uwagi uczestników i uczestniczek, które następnie posłużą do ulepszenia wybranych elementów tworzonych przez studio gier oraz przystosowania ich do wymagań i oczekiwań graczy na całym świecie.