Całotygodniowa promocja na Steam. Prawie 2000 gier na PC z rabatami nawet do 90%

W sklepie Steam ruszyła kolejna promocja. Tym razem w atrakcyjnych cenach znajdziemy takie gry, jak GTFO, Returnal, Shadow of the Tomb Raider i Ghostunner.

Obok Festiwalu Next, w którym możecie ograć dema wielu niezależnych gier, w sklepie Steam jak w każdy poniedziałek wystartowała kolejna całotygodniowa promocja. Tym razem w ramach wyprzedaży możecie kupić taniej takie gry, jak Returnal, gry z serii Tomb Raider, The Escapists 2, DRAGON BALL Z: KAKAROT, The Binding of Isaac, Beyond: Two Souls, czy GreedFall.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najciekawsze oferty. Prawie 2000 gier z rabatami kupicie przez cały tydzień, czyli do następnego poniedziałku.