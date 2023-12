Call of Duty: Modern Warfare 3 za darmo. Activision zaprasza na weekend z grą

W najbliższych dniach wszyscy zainteresowani będą mieli okazję przetestować sieciowy tryb w najnowszej odsłonie serii Call of Duty.

W zeszłym tygodniu w Call of Duty: Modern Warfare 3 ruszył 1. sezon rozgrywek. Activision oraz deweloperzy ze studia Sledgehammer Games najwyraźniej chcą zachęcić większą liczbę graczy do wspomnianej produkcji. Już w ten weekend użytkownicy komputerów osobistych oraz konsol PlayStation i Xbox będą mieli bowiem okazję sprawdzić za darmo sieciowy tryb tegorocznej odsłony serii Call of Duty.

Call of Duty: Modern Warfare 3 do sprawdzenia za darmo. Rusza bezpłatny weekend z trybem sieciowym

Już jutro – 14 grudnia 2023 roku – w Call of Duty: Modern Warfare 3 rusza darmowy weekend z trybem multiplayer. Wydarzenie potrwa d 18 grudnia 2023 roku, czyli do najbliższego poniedziału, a całość – jak wspomnieliśmy wyżej – skierowana jest zarówno do graczy PC, jak i posiadaczy konsol PlayStation oraz Xbox.