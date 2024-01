Do sieci wyciekł gameplay ze skasowanego Call of Duty: Future Warfare

Do sieci wyciekł gameplay ze skasowanej gry Neversoft, która podobno była nazywana Call of Duty: Future Warfare i była osadzona w kosmosie.

Jak podaje serwis Insider Gaming, zupełnie bez ostrzeżenia do sieci wyciekły fragmenty rozgrywki ze skasowanego projektu studia Neversoft, który miał funkcjonować pod nazwą Call of Duty: Future Warfare. Dwuminutowy klip z kampanii fabularnej oraz krótki fragment zabawy w trybie wieloosobowym pokazują, co mogło być ponad dziesięć lat temu, ale ostatecznie nigdy nie ujrzało światła dziennego.

Gameplay z Call of Duty: Future Warfare wyciekł do sieci

Szerzej znane jako Project NX1, Call of Duty w kosmosie miało zabrać nas do bardzo futurystycznej wersji strzelanki. Oba nagrania pochodzą z 2011 roku, więc prawdopodobnie produkcja z 2012 lub 2013 roku mogła być właśnie skasowanym dziełem Neversoftu. Ostatecznie gra została skasowana, a deweloperzy zostali oddelegowani do pracy nad odsłoną CoD-a w latach 2011-2014, aby ostatecznie zespół został połączony z Infinity Ward.

