Call of Duty coraz bliżej debiutu w Xbox Game Pass. Microsoft wprowadził zmiany w sklepie

Nadchodzi finał zakupu Actvision Blizzard przez Microsoft. Korporacja czeka na decyzję z Wielkiej Brytanii i po zatwierdzeniu warunków umowy na tym rynku, firma będzie mogła przejąć Activision Blizzard. Microsoft najwyraźniej jest pewny, że transakcja zostanie sfinalizowana w najbliższych tygodniach i właśnie rozpoczęli zmiany w swoim sklepie, które dotyczą włączenia gier z serii Call of Duty do biblioteki Xbox Game Pass.

Microsoft przygotowuje wprowadzenie gier z serii Call of Duty do Xbox Game Pass

Kilka miesięcy temu pojawiły się plotki, że Microsoft nie będzie mógł wprowadzić gier Call of Duty do swojej usługi aż do 2025 roku. Najwyraźniej te doniesienia nie były prawdziwe i już teraz firma przygotowuje się do wprowadzenia przynajmniej wybranych odsłon serii popularnej strzelanki do Xbox Game Pass.

Użytkownicy poinformowali, że w niektórych częściach Cal of Duty pojawił się komunikat, że gra znajduje się w Xbox Game Pass. Na poniższym zdjęciu zobaczycie komunikat brzmiący: „Otrzymujesz ten przedmiot za darmo w ramach subskrypcji. Kontynuuj aby dokonać zakupu i korzystaj z niego już na zawsze!” przy próbie kupna Call of Duty: Black Ops II. Podobna informacja pojawił się u innego użytkownika przy nabyciu Call of Duty: Ghost.

Wygląda więc na to, że na pojawienie się gier z serii Call of Duty w Xbox Game Pass nie będziemy musieli długo czekać po sfinalizowaniu zakupu Activision Blizzard przez Microsoft. Więcej szczegółów powinniśmy poznać już po zakończeniu transakcji.

