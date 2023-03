Były prezydent Rosji chce obalić Netflixa i namawia do piracenia treści

Co ciekawe, w jednym z wywiadów tę sytuację skomentował były prezydent Rosji, Dmitrij Miedwiediew, który… ma plan na obalenie Netfliksa.

Zdaniem byłego prezydenta Rosji mieszkańcy kraju powinni doprowadzić do start platformy streamingowej poprzez piracenie jej treści. Krótko mówiąc, zachęca ich do nielegalnego dystrybuowania filmów oraz seriali na Netfliksie.

Wiecie co? Jeżeli od nas odeszli, to ściągnijmy to wszystko i udostępniajmy. Korzystajmy z ich treści. Wrzucajcie do sieci, co tylko się da – musimy wyrządzić im maksymalne szkody, aby zbankrutowali.