Busta Rhymes poważnie zaniepokojony kierunkiem rozwoju sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja rozpaliła cały świat. Dotyczy niemal każdej dziedziny życia i jest na ustach wszystkich. Swoje przemyślenia na ten temat dorzucił również znany amerykański raper Busta Rhymes.

Busta w ostrych słowach o AI

W ostatnim wywiadzie dla The Guardian muzyka zapytano o to, czy wykorzystanie sztucznej inteligencji powinno być ograniczane. Cokolwiek, co rząd i władze mogą stworzyć, próbując bawić się w Boga, jest dla mnie poważnym zmartwieniem. Myślę po prostu, że kiedy bawisz się czymś, co zastępuje umysł, ciało i duszę, i to do tego stopnia, że w rzeczywistości je dewaluuje, to jest to poważna sprawa. - odpowiedział 12-krotny laureat Grammy.