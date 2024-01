Brothers: A Tale of Two Sons Remake – zobacz gameplay z nowej wersji kultowej produkcji

Brothers: A Tale of Two Sons to produkcja, która zawsze znajdzie swoje miejsce podczas dyskusji o najlepszych grach kooperacyjnych. Pierwszy raz opowieść o dwóch braciach mogliśmy poznać w 2013 roku. Produkcja od Starbreeze Studios spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem, dlatego nic dziwnego, że zdecydowano się na stworzenie remake’u. Za nową wersję kultowego tytułu odpowiada AvantGarden Games. Twórcy podzielili się trailerem, w którym skupiają się na prezentacji fragmentów rozgrywki.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake ma oferować jeszcze ciekawsze doznania

Jeśli nie mieliście jeszcze przyjemności poznać tej opowieści, to Brothers: A Tale of Two Sons Remake będzie stanowić ku temu doskonałą okazję. Warto wspomnieć o tym, że choć jest to gra nastawiona na kooperację, to nic nie stoi na przeszkodzie, by ukończyć ją w trybie dla jednego gracza.