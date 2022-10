Brendan Fraser otwarty na powrót w Mumii 4. Wyjaśnia powody porażki filmu z Tomem Cruisem

Brendan Fraser w swojej karierze miał wiele wyśmienitych ról, a niedawno dołożył kolejną w filmie Wieloryb, nowego dzieła Darrena Aronofsky’ego. Jednak swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim roli Ricka O’Connellego w trzech częściach Mumii. Ostatnia, trzecia odsłona z 2008 roku zakończyła cykl. Pomimo prób powrotu do postaci Mumii w nieudanym filmie z 2017 roku z Tomem Cruisem, Universal Pictures nie chce całkowicie rezygnować z tej marki i co jakiś czas pojawiają się kolejne plotki, że studio planuje stworzyć kolejny film. Jeżeli tak by się stało, to o angaż głównej gwiazdy serii nie muszą się martwić.