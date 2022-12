Bot Factory doczeka się polskiego wydania

Mamy dobre informacja dla miłośników planszówek. Wydawnictwo Portal Games pracuje nad polską wersją gry Bot Factory. Produkcja trafi na sklepowe półki już w pierwszym kwartale 2023 roku, a jeśli jesteście zainteresowani tym tytułem, to już możecie składać zamówienia w formie pre-order.

Bot Factory sprawdzi się jako wprowadzenie do cięższych tytułów autorstwa Vitala Lacerdy

Bot Factory to produkcja autorstwa Vitala Lacerdy, który ma w swoim portfolio takie tytuły jak: Weather Machine, Kanban EV i Lisboa. Wspomniana produkcja to strategiczna gra planszowa przeznaczona dla 1-4 graczy. Jest to przedstawiciel gatunku euro, co zwiastuje dobrą zabawę dla osób, które lubią pieczołowicie planować każdy swój ruch.



„Jeśli jesteś fanem precyzyjnego planowania, w którym każdy ruch jest na wagę złota, Bot Factory to pozycja dla ciebie. To także idealna gra na rozpoczęcie przygody z grami Vitala Lacerdy - zachowuje ducha jego bardziej rozbudowanych projektów, jednocześnie zawierając się w godzinnej rozgrywce i stosunkowo małej ilości reguł. Bot Factory przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom eurogier z wariantem solo” - czytamy w opisie zamieszczonym na stronie wydawnictwa.



Trzeba przyznać, że Bot Factory wygląda na całkiem solidną produkcje. Warto zaznaczyć, że obecnie możecie zamówić grę ze zniżką. Po więcej informacji na temat samej rozgrywki odsyłam Was na stronę wydawnictwa Portal Games