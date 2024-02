Borderlands na pierwszej zajawce filmu. Apokalipsa, potwory i Claptrap

Reżyserem filmu jest Eli Roth, który wcześniej pracował przy Hostelu i Nocy Dziękczynienia. Za scenariusz odpowiada Craig Mazin, współtwórca Czarnobyla i serialowego The Last of Us. W obsadzie znaleźli się: Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Haley Bennett, Edgar Ramírez, Bobby Lee, Olivier Richters, Janina Gavankar, Gina Gershon, Cheyenne Jackson, Charles Babalola, Benjamin Byron Davis, Steven Boyer, Ryann Redmond oraz Penn Jillette.