Bob Odenkirk wystąpił w remake’u legendarnego The Room. Pierwsze zdjęcie trafiło do sieci

The Room od momentu swojej premiery w 2003 roku został okrzyknięty najgorszym filmem na świecie. Wyreżyserowana przez tajemniczego Tommy’ego Wiseau produkcja szybko zyskała status kultowy, a wszystko za sprawą widzów, którzy zamiast wyszydzać film, śmiali się z twórczej nieporadności, drewnianej gry aktorskiej, czy kultowych dialogów, które przeszły do historii kina. W 2017 roku James Franco zaprezentował kulisy powstania The Room w fabularnym filmie biograficznym Disaster Artist. Od premiery dzieła Tommy’ego Wiseau minęło już dwadzieścia lat, a teraz powstała nowa wersja, w której wystąpił znany z Breaking Bad i Zadzwoń do Saula, Bob Odenkirk.

To jest prawdziwe. To prawda. I powiem wam, że starałem się jak najlepiej SPRZEDAĆ każdą linię, tak uczciwie, jak tylko mogłem… i świetnie się bawiłem

Aktor za pośrednictwem Twittera potwierdził, że jest zaangażowany w nową wersję The Room. Odenkirk wcieli się w Johnny’ego, czyli postać, którą w oryginale grał Wiseau.

Film powstał na zlecenie Acting For a Cause, organizacji, która zbiera pieniądze na różne cele charytatywne, prosząc o datki związane z cyfrowymi występami. Fundacja założona i kierowana przez Brando Crawforda, współpracowała już wcześniej z takimi aktorami, jak Justice Smith, Zazie Beetz, Julia Fox i Alex Wolff. W przypadku The Room organizacja zbiera fundusze dla amfAR, fundacji zajmującej się badaniami nad AIDS.

W tej chwili nie wiadomo, czy powstał pełnometrażowy remake The Room, czy twórcy wykorzystali tylko pojedyncze sceny, w których wystąpił Bob Odenkirk. Reprezentanci Tommy’ego Wiseau podali, że organizacja nie kontaktowała się z Wiseau-Films w sprawie licencji. Reżyser i jego współpracownicy nie byli świadomi istnienia projektu, co oznacza, że mogą go zablokować na drodze sądowej.