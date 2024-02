Bō: Path of the Teal Lotus – intrygująca propozycja dla fanów japońskiego folkloru

Bō: Path of the Teal Lotus to propozycja od niezależnego studia Squid Shock Studios, a pieczę wydawniczą nad projektem sprawuje cenione Humble Games. Twórcy ogłosili dokładną datę premiery i z tej okazji przygotowali specjalny trailer. Jeśli lubicie klimat charakterystyczny dla japońskiego folkloru, to powinniście zainteresować się tą produkcją.

Bō: Path of the Teal Lotus przyciąga oprawą graficzną

Bō: Path of the Teal Lotus to ręcznie rysowana platformówka akcji 2.5D, która posiada cechy typowe dla gatunku metroidvania. W trakcie zabawy gracz wcieli się w tytułowego Bō - lisa zstępującego z niebios, który ma spełnić tajemniczą starożytną przepowiednię. Przedstawiony przez twórców świat jest pełen onirycznych krajobrazów, dziwnych i uroczych yokai oraz ogromnych potworów znanych ze starożytnych japońskich legend.



Premiera Bō: Path of the Teal Lotus zaplanowana została na 18 lipca, a gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation5, Xbox Series S/X oraz Nintendo Switch. Wszyscy zaintrygowani już teraz mogą dodać grę do listy życzeń.