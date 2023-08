Blue Beetle to porażka, jakiej DC jeszcze nie widziało. Katastrofalne otwarcie filmu

W miniony piątek w kinach zadebiutował Blue Beetle, czyli najnowszy film DC Studios, który pierwotnie rozwijany był jako produkcja przeznaczona na platformę streamingową HBO Max. Prezes Warner Bros. Discovery, David Zaslav, zdecydował się wypuścić film do kin, zwiększając jego budżet do 104 mln dolarów. Po premierowym weekendzie wiemy już, że nie była to dobra decyzja i uniwersum DC zaliczyło najgorsze otwarcie swojego filmu w historii, biorąc pod uwagę wyłącznie tytuły, które debiutowały tylko w kinach.

Blue Beetle zarobił grosze w premierowy weekend na całym świecie

Blue Beetle zadebiutował z wynikiem 25,4 mln dolarów. To dużo słabszy wynik od Shazam! Gniew bogów, który w premierowy weekend zarobił 30,1 mln USD. Gorszymi wynikami otwarcia mogą pochwalić się tylko Legion Samobójców z 2021 roku, który zarobił 26,2 mln USD oraz Wonder Woman 1984 z wynikiem 16,7 mln USD. Jednak warto pamiętać, że obie produkcji debiutowały w Ameryce w czasie pandemii równocześnie w kinach oraz na platformie HBO Max. Z tego powodu nie dowiemy się, jak filmy poradziłyby sobie tylko na dużym ekranie, gdyby nie symultaniczna premiera.