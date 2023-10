Blue Beetle to największa porażka DC. Tak złych wyników nie miał żaden inny film

Jest to bardzo zły prognostyk przed zbliżającą się premierą Aquamana i Zaginionego Królestwa. Pierwsza część zarobiła aż 1,143 miliarda dolarów, stając się najbardziej dochodowym filmem DC w historii. Druga część raczej nie powtórzy sukcesu poprzedniczki, tym bardziej przy niejasnych planach Jamesa Gunna i Petera Safrana, prezesów DC Studios, co do rozwoju serii i wykorzystania Aquamana granego przez Jasona Momoa w przyszłych projektach z nowego uniwersum.