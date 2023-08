Blue Beetle sprawi niespodziankę? Zaskakujące pierwsze opinie nowego filmu DC

Blue Beetle pierwotnie było tworzone jako film przeznaczony na streaming, ale po objęciu rządów w Warner Bros. Discovery przez Davida Zaslava, zmieniono tę decyzję i produkcja miała trafić do kin. Tytuł pojawi się na dużym ekranie już w najbliższy wtorek, a teraz do sieci trafiły pierwsze opinie dziennikarzy, którzy mieli okazję zobaczyć najnowsze widowisko od DC Studios. Okazuje się, że jest lepiej, niż można byłoby przypuszczać i to może być najlepsza produkcja studia w tym roku.

Blue Beetle z pierwszymi opiniami

Krytycy nie kryją zaskoczenia, że Blue Beetle okazał się filmem lepszym, niż mogliby się tego spodziewać po materiałach promocyjnych. Chwalona jest przede wszystkim historia, w której centrum stanowi rodzina, nie zaś kolejna walka ze złem. Padają porównania do pierwszej części Shazama, gdzie również wątki rodzinne stanowiły o sile całej opowieści. Niektórzy wymieniają także odpowiednie potraktowanie meksykańskiej kultury, która sprawdza się wraz z fabułą o genezie superbohatera.