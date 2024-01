Bloodborne Kart na celowniku Sony. Twórca projektu musi dokonać zmian

No cóż. Stało się.

Sony skontaktowało się ze mną.

Krótko mówiąc, muszę usunąć branding z tego, co wcześniej było znane jako Bloodborne Kart, co oczywiście zrobimy. Wymaga to jednak krótkiego opóźnienia.

Bez obaw, gra nadal się ukaże! Będzie tylko wyglądać nieco inaczej.