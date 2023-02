Blood Bowl 3 na nowym materiale. Twórcy prezentują najważniejsze zmiany

Z pewnością wielu z Was mogło zapomnieć o premierze Blood Bowl 3 wśród natłoku lutowych debiutów. Deweloperzy z Cyanide oraz ekipa wydawnicza Nacon przypominają o swojej produkcji. Twórcy oddali w ręce graczy nowe wideo prezentujące najważniejsze zmiany, których doczekała się najnowsza odsłona serii szalonych gier. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Szczegóły rozgrywki w Blood Bowl 3

Ponownie otrzymujemy stosunkowo nietypową grę sportową z akcją osadzoną w fantastycznym świecie Warhammera. Tak samo jak w Blood Bowl 2 oraz pierwszej części serii w trakcie rozgrywki bierzemy udział w meczach futbolu amerykańskiego, które jednak dalece odbiegają od tego, co możemy zobaczyć na stadionach lub podczas transmisji telewizyjnych. Blood Bowl 3 oferuje zarówno tryb dla jednego gracza, jak i multiplayer.



„Wojna zakończyła się w Starym Świecie, gdy mieszkańcy postanowili rozwiązać konflikt poprzez święty sport boga Nuffle'a: Blood Bowl. Wcale nie jest on jednak mniej krwawy od starć na polu bitwy. Morderstwa, okaleczenia, oszustwa, korupcja, magia, a nawet boskie interwencje są codziennością na boisku – ku uciesze wszystkich widzów!” – czytamy w opisie gry na Steam.



Na koniec przypomnijmy, że premiera Blood Bowl 3 już 23 lutego. Gra będzie dostępna dla posiadaczy PC oraz konsol PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Posiadacze Nintendo Switch musza uzbroić się w cierpliwość i poczekać dłużej. Gra zadebiutuje na tej platformie nieco później.