Blasphemous 2 zachwyca graczy

Blasphemous 2 to propozycja od studia The Game Kitchen. Gra zadebiutowała na rynku przed kilkoma dniami i wszystko wskazuje na to, że mamy kolejny niezależny hit. Jeśli pierwsza część przypadła Wam do gustu, to czym prędzej powinniście zainteresować się kontynuacją. Zachęcamy do zapoznania się z trailerem premierowym.

Blasphemous 2 zbiera rewelacyjne recenzje

Wyłącznie na Steam Blasphemous 2 doczekało się już ponad 1100 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 91%, to pozytywne opinie. Wielu graczy wskazuje, że kontynuacja rozbudowuje i ulepsza pomysły znane z pierwszej części, przez co całość jest jeszcze bardziej dopracowana. Według danych zebranych przez platformę SteamDB w szczytowym momencie w Blasphemous 2 zagrywało się 9055 graczy, co daje naprawdę solidny wynik.