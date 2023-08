Blasphemous 2 na obszernym gameplayu

Blasphemous to produkcja, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. To jeden z tych indyków, który dotarł do bardzo szerokiego grona odbiorców. Oficjalną zapowiedź Blasphemous 2 otrzymaliśmy już podczas targów gamescom w 2021 roku. Deweloperzy ze studia The Game Kitchen informowali jednak wówczas, że na kontynuację trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Oczekiwania dobiegają jednak końca gdyż premiera Blasphemous 2 jest już na wyciagnięcie ręki. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wideo, za sprawą którego przyjrzycie się produkcji z bliska.

Blasphemous 2 zapowiada się naprawdę dobrze

Redakcja portalu IGN.com miała już okazję zagrać w Blasphemous 2, a poniżej znajdziecie 16-minutowy zapis wideo prezentujący grę w akcji. Po takiej dawce gameplayu apetyt osób wyczekujących kontynuacji z pewnością się zaostrzy.