Black Myth: Wukong z obszerną prezentacją rozgrywki

Black Myth: WuKong to propozycja, na którą z pewnością czekają wszyscy fani gatunku soulslike. Na początku roku studio Game Science potwierdziło, że do tego świata przeniesiemy się najwcześniej latem 2024 roku. Jeśli jednak chcielibyście zobaczyć, jak ten akcyjniak prezentuje się w praktyce, zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wideo.

Black Myth: WuKong – gameplay

Redakcja portalu IGN.com miała już okazję zagrać w Black Myth: WuKong, a swoimi wrażeniami podzieliła się za sprawą specjalnego materiału. Oczywiście, całość jest opatrzona fragmentami z rozgrywki, na których nie zabrakło prezentacji lokacji czy potyczek z przeciwnikami.