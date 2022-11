BioShock od Netflix ma przełamać klątwę growych ekranizacji. Film będzie wierny serii

Reżyser ma więc wszystko, aby przełamać niekorzystny dla ekranizacji gier trend i stworzyć produkcję, która będzie jednocześnie wierna oryginałowi, ale będzie na tyle przystępna, że zainteresuje zupełnie nowych odbiorców. Francis Lawrence bardzo chwalił BioShock za filozofię oraz ideę stojącą za tym światem i wydaje się, że będzie to również ważny punkt filmu.

Przede wszystkim uważam, że jest to jedna z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek stworzono. Myślę, że jest to również jedna z najbardziej unikalnych wizualnie gier, jakie kiedykolwiek stworzono. Inną sprawą, która zawsze do mnie przemawia, jest to, że jest to produkcja skupiona na tematyce. Pod właściwościami gry kryją się prawdziwe idee i filozofie, które są naprawdę, naprawdę, naprawdę przemyślane. Wiele gier może mieć jakiś wspaniały świat, może mieć świetnego głównego bohatera lub może mieć genialne fragmenty, ale tak naprawdę nie mają pomysłów, nie mają takiej wagi, jaką posiada Bioshock. Rodzaj połączenia prawdziwych idei i filozofii zmieszanych z niewiarygodną estetyką. Dodatkowo inną rzeczą, którą w tej grze kocham, to także dziwna mieszanka gatunków i pomysłów, łącząc w sobie różne epoki, zmieszane z horrorem, w tym również tym cielesnym i wszystko to w konwencji science fiction. To jeden z tych świetnych mashupów i myślę, że może być naprawdę wyjątkowy, naprawdę piękny i naprawdę zabawny.