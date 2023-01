Białoruś legalizuje piractwo w przypadku dóbr z nieprzyjacielskich krajów

Jak poinformowała redakcja dw.com, 3 stycznia Prezydent Białorusi – Alaksandr Łukaszenka – podpisał nowe prawo, na mocy którego piractwo zostało zalegalizowane. Konieczność wprowadzenia tej ustawy jest tłumaczona “rozwojem potencjału intelektualnego, duchowego i moralnego społeczeństwa” oraz “zmniejszeniem krytycznego niedoboru na krajowym rynku żywności i innych towarów”.

Piractwo stało się legalne

Od teraz bez żadnych konsekwencji można korzystać z filmów, muzyki i programów komputerowych bez konieczności uzyskania na to zgody właścicieli ich praw autorskich. Warto zaznaczyć, że dotyczy to głównie dóbr z „nieprzyjaznych” krajów. Dokument legalizuje również import towarów na Białoruś bez zgody właścicieli praw do takich produktów.



Ponadto 6 stycznia w Białorusi weszła w życie ustawa o konfiskacie mienia cudzoziemców za „nieprzyjazne działania”. Pozwala ona białoruskim władzom zajmować pieniądze, papiery wartościowe i prawa majątkowe zagranicznych obywateli i firm.