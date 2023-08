Bez litości 3 to najlepsza część serii? Pierwsze recenzje nowego filmu Denzela Washingtona

Już w najbliższy piątek do kin trafi Bez litości 3, czyli zakończenie serii o Robercie McCallu, w którego wcielał się Denzel Washington. Na kilka dni przed premierą do sieci trafiły pierwsze recenzje, które w porównaniu do opinii poprzednich części, są zaskakująco pozytywne. W tej chwili na Rotten Tomatoes aż 64% z 25 recenzji jest pozytywnych. Średnia ocena wynosi 6/10. Z kolei na Metacritic średnia nota z recenzji to 59/100 z 15 opinii. Okazuje się, że to najlepszy wynik dla serii, gdzie pierwsza część miała 60% pozytywnych ocen od krytyków na Rotten Tomatoes, zaś druga już tylko 52%.