Nietypowy horror do odebrania za darmo na GOG. Kolejny prezent dla graczy na PC

Przychodzimy ze świetną wiadomością dla miłośników horrorów. W internetowym sklepie GOG udostępniono całkowicie za darmo grę Betrayer. Jest to produkcja niezależnego studia Blackpowder Games, która kilka lat temu była dość popularna na platformie Steam, ale aktualnie jej tam już nie znajdziemy. Dziś jednak pojawiła się w ofercie wspomnianej platformy i jest dostępna do odebrania bez dodatkowych kosztów dla każdego zainteresowanego!

Betrayer to pierwszoosobowa klimatyczna gra przygodowa z gatunku horroru, której akcja toczy się w Nowym Świecie na początku XVII wieku. Jest rok 1604. Wypłynąłeś z Anglii, spodziewając się dołączyć do kolonii walczącej na wybrzeżu Wirginii. Zamiast kwitnącej społeczności, zostaniesz powitany przez przerażającą ciszę; zastanawiasz się więc, jakie nieszczęście spotkało ten kraj, pozbawiając go życia. Twoim zadaniem będzie odtworzenie narracji tej nieszczęsnej osady i odkrycie sposobu na przywrócenie porządku.