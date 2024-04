Bestsellerowa książka J.K. Rowling otrzyma filmową ekranizację. Autorka Harry’ego Pottera zaangażowana w nowy projekt

Kolejna powieść J.K. Rowling zostanie zaadaptowana na duży ekran. Tym razem będzie to książka dla dzieci zatytułowana Gwiazdkowy prosiaczek, która pojawiła się w 2021 roku. Produkcja znajduje się na wczesnym etapie i obecnie nie ma jeszcze nawet wyznaczonej firmy produkcyjnej, która zajmie się realizacją projektu.

Historia opowiada o chłopcu imieniem Jack, który w wigilię Bożego Narodzenia gubi swoją ulubioną zabawkę Daj Prosia, po tym, jak jego przyrodnia siostra wyrzuca ją z samochodu. Rodzice oferują chłopcu na pocieszenie zastępstwo w postaci Gwiazdkowego prosiaczka. Jack tęskni jednak za swoim wiernym przyjacielem. Gwiazdkowy prosiaczek postanawia pocieszyć chłopca i oferuje mu pomoc w uratowaniu jego ulubionej zabawki. Razem wyruszają do Krainy Zagubionych, gdzie przeżyją niebezpieczne przygody, aby uratować Daj Prosia.

J.K. Rowling w jednym z wywiadów przyznała, że do napisania książki dla dzieci została zainspirowana przez bliźniacze świnki-zabawki jej syna. To właśnie one stały się podstawą dla Gwiazdkowego prosiaczka.

Na razie nie znamy żadnych szczegółów premiery filmu. Nie wiadomo, czy produkcja trafi do kin, czy też debiutu możemy spodziewać się na którejś platformie streamingowej.