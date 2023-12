Bendy na dużym ekranie! Powstaje film na bazie docenionych gier

Propozycja dla miłośników horrorów oraz fanów gier Bendy and the Ink Machine i Bendy and the Dark Revival.

Bendy and the Ink Machine to dość oryginalny horror, który swoją premierę miał w 2017 roku. W ubiegłym roku pojawiła się kolejna produkcja z charakterystycznym bohaterem w roli głównej – Bendy and the Dark Revival. Obie gry spotkały się z niezwykle ciepłym przyjęciem, a przez te lata historie przygotowane przez Joey Drew Studios miały przyjemność sprawdzić setki tysięcy graczy, którzy z pewnością ucieszą na myśl o tym, że powstaje film opierający się na tej marce.

Przyprawiający o gęsią skórkę Bendy będzie straszyć w kinach

Na ten moment nie poznaliśmy zbyt wielu szczegółów, gdyż twórcy z Radar Pictures i Joey Drew Studios za pośrednictwem platformy X (dawniej Twitter) podzielili się zaledwie jedną grafiką. Jest to jednak wystarczający dowód na to, że prace nad projektem trwają w najlepsze. Niestety obecnie nie wiemy nawet, czy będzie to film animowany czy live-action.



Zarówno Bendy and the Ink Machine jak i Bendy and the Dark Revival zostały docenione przez graczy świadczą o tym chociażby wysokie oceny na Steam. Pierwsza część serii doczekała się na tej platformie prawie 14 tys. recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 89%, to pozytywne opinie. Dla fanów horrorów jest to raczej pozycja obowiązkowa.

