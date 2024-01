Będzie bojkot 5. sezonu Stranger Things? Fani żądają zwolnienia gwiazdy serialu

Czuję, że moje myśli i przekonania zostały dotychczas błędnie zinterpretowane w porównaniu z tym, w co wierzę, dlatego chciałam po prostu z głębi serca wyrazić, co czuję. Chcę jedynie pokoju i bezpieczeństwa dla wszystkich niewinnych ludzi dotkniętych tym konfliktem. Odbyłem wiele otwartych dyskusji z przyjaciółmi pochodzenia palestyńskiego i myślę, że są to bardzo ważne rozmowy, dzięki którym wiele się nauczyłem. Jednym z wniosków, jakie wyciągnąłem, jest to, że wszyscy mamy nadzieję na to samo, że niewinni ludzie nadal przetrzymywani w Gazie zostaną zwróceni swoim rodzinom i mamy taką samą nadzieję na położenie kresu utracie życia niewinnych osób po stronie palestyńskiej – tak wielu z tych ludzi to kobiety i dzieci, i to jest straszne.