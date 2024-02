Be My Horde – zapowiedź polskiego Vampire Survivors z nekromantką w roli głównej

Be My Horde to najnowsza propozycja od rodzimego studia Polished Games, które możecie kojarzyć za sprawą gry Realms of Magic. Niezależni deweloperzy podzielili się trailerem swojej produkcji, na widok którego nie sposób pozbyć się skojarzeń ze słynnym Vampire Survivors. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

Be My Horde zaoferuje zabawę w stylu Vampire Survivors

Be My Horde w pierwszej kolejności zadebiutuje we wczesnym dostępie, a trafi tam już 29 lutego. Deweloperzy zapewniają jednak, że premiery wersji 1.0 powinniśmy spodziewać się jeszcze w tym roku. W nadchodzących miesiącach prace mają skupiać się na szlifowaniu projektu, w czym z pewnością pomoże wsparcie ze strony społeczności.



W Be My Horde gracz wciela się w rolę nekromantki Moriany, która poprowadzi tytułową hordę nieumarłych przeciwko praworządnym rycerzom i paladynom. Oczywiście, to właśnie pokonani wrogowie będą zasilać szeregi jej armii. Celem zabawy jest jak najdłuższe przetrwanie, a wraz z upływającym czasem zagrożenie ze strony przeciwnika będą się potęgować.



Rozgrywka ma posiadać cechy charakterystyczne dla gatunku roguelike, a po każdej porażce będzie można wykupić przydatne ulepszenia. Jeśli projekt Was zaintrygował, już teraz możecie dodać Be My Horde do swojej listy życzeń.