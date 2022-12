Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon z dwójką grywalnych postaci

Trailer prezentujący Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon został pokazany podczas The Game Awards 2022. Wiadomość na temat spin-offu znanej serii gier akcji ucieszyła fanów. Za sprawą fabuły dowiemy się nieco więcej o przeszłości słynnej wiedźmy, a produkcja ma być swojego rodzaju prequelem. Pamiętajmy jednak, że pod względem pomysłu na rozgrywkę będzie to zupełnie inne doświadczenie. Twórcy zdradzili również, że młoda Bayonetta nie jest jedyną grywalną postacią.

Czy Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon pozytywnie nas zaskoczy?

W oficjalnym oświadczeniu twórcy podzielili się garstką informacji na temat nadciągającej produkcji. Wiemy, że praca nad grą w stylu Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon jest czymś zupełnie nowym dla studia PlatinumGames. Produkcja przygotowywana jest przez zespół młodych i ambitnych deweloperów, którym towarzyszy wyłącznie kilku weteranów.



Twórcy zdradzili również, że w grze pojawi się druga grywalna postać. Mowa tutaj o demonie, który nazywa się Cheshire i błądzi po ludzkim świecie. W trakcie przygody współpraca dwójki bohaterów okaże się niezbędna. Sposób, w jaki będziemy kontrolować obie postacie ma być unikalnym doświadczeniem. Czyżby otwierało to drogę do ciekawego trybu kooperacji?



Wyróżnikiem jest również piękna, baśniowa oprawa graficzna. Na koniec przypomnijmy, że Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon zadebiutuje na rynku 17 marca, a gra będzie dostępna wyłącznie dla posiadaczy Nintendo Switch.