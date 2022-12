Battlefield 2042 – zwiastun wydarzenia Bitwa o Nordvik

To jak to jest z tym Battlefieldem? Ma to jeszcze jakichś fanów?

Do Battlefield 2042 zmierza nowa zawartość, która jest powiązana ze specjalnym eventem. Wydarzenie Bitwie o Nordvik zostanie udostępnione 20 grudnia i potrwa 3 tygodnie, co tydzień oferując różne ograniczone czasowo tryby. Poniżej znajdziecie więcej szczegółów na temat nowości oraz trailer.

Battlefield 2042 – Bitwa o Nordvik

Tak jak wspominaliśmy powyżej, wydarzenie zostało podzielone na trzy części. Pierwszy tydzień to: Szturm na Nordvik – Ofensywny Podbój 32vs32. Ten etap potrwa od 20 do 27 grudnia i będzie skupiał się na szybkich starciach na lądzie. Na początku konfliktu obrońcy mają wszystkie cele i czekają na szturm wroga.



Na drugi tydzień zmagań twórcy przygotowali: Obrona Nordvik – Odwet (27 grudnia – 3 stycznia). To wersja trybu Podbój 16 na 16, łącząca w sobie elementy Podboju, Przełamania i Szturmu. Atakujący muszą przebić się przez front, po drodze zdobywając cele.



Podczas ostatniego etapu wydarzenia (3-10 stycznia) wyruszamy na decydującą bitwę: Wyzwolenie Nordvik – Przełamanie: Chaos. To ostatnia bitwa, w której o losach konfliktu rozstrzygną się z pomocą trybu Przełamanie: Chaos. W tym tygodniu skala rozgrywki dopasowana jest do wagi wydarzeń. Walczyć o wszystko będzie do 128 graczy.



„Po ujawnieniu tajnego sojuszu Nordviku z Zachodem wojska Wschodu odpowiadają oblężeniem tego ośrodka w szwedzkiej dziczy. Dołącz do korpusu kontroli Nordvik albo pułku Czarna Burza w tym trwającym trzy tygodnie starciu, będącym punktem zwrotnym w konflikcie między dwiema superpotęgami” – czytamy w opisie wydarzenia.



Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat wydarzenia Bitwa o Nordvik, to odsyłamy Was na oficjalną stronę wydawcy. Tam znajdziecie również informacje na temat nagród, które przysługują za wzięcie udziału w zabawie.