Battlefield 2042 z kolejną aktualizacją. Ulepszony czat tekstowy i nowe bronie

Pod koniec lutego w Battlefield 2042 ruszył 4. sezon rozgrywek o nazwie Eleventh Hour. Nieco później – w połowie marca – DICE zaprosiło graczy PC na darmowy weekend z najnowszą odsłoną serii Battlefield. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji dla fanów wspomnianej marki. Deweloperzy udostępnili bowiem kolejną aktualizację, która wprowadza nie tylko zmiany i poprawki, ale także kilka nowości.

Deweloperzy ze studia DICE udostępnili nową aktualizację dla gry Battlefield 2042

Za sprawą dzisiejszego patcha – oznaczonego numerem 4.1.0 – Battlefield 2042 został wzbogacony o trzy nowe bronie. Dzięki najnowszej aktualizacji w ręce graczy oddano karabiny AEK 971 i RPK-74M oraz pistolet MP443. To jednak nie koniec, ponieważ DICE ulepszyło również czat tekstowy, który doczekał się nowego designu oraz zmian w nieprzezroczystości tła i formatowaniu kolorów,



Zmiany wprowadzono także w działaniu płyt pancerza IBA, który od teraz nie będzie chronił całego ciała postaci, a jedynie jej tors. Za sprawą najnowszej aktualizacji ulepszeń doczekały się również urządzenia do infiltracji X6 oraz dron zwiadowczy OV-P.



DICE zajęło się również błędami, a także wprowadziło zmiany w progresji mistrzostwa i balansie poszczególnych specjalistów. Jeśli jesteście zainteresowani wszystkimi wprowadzonymi przez deweloperów poprawkami, to koniecznie zajrzyjcie na oficjalną stronę gry, gdzie znajdziecie szczegółowy opis najnowszej aktualizacji.



Na koniec przypomnijmy, że Battlefield 2042 dostępny jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat trwającego sezonu, to zapraszamy Was do lektury: Battlefield 2042 – sprawdziliśmy, co wniesie do gry sezon Eleventh Hour!