Batora: Lost Haven - izometryczne RPG akcji już dostępne

O Batora: Lost Haven po raz pierwszy informowaliśmy Was w styczniu ubiegłego roku. Wiele osób mogło dość sceptycznie podejść do zapowiedzi tego tytułu, gdyż odpowiada za niego studio odpowiedzialne za bardzo słabo oceniane Remothered: Broken Porcelain. Miejmy nadzieję, że tym razem deweloperom poszło nieco lepiej. Zachęcamy do zapoznania się z premierowym trailerem, który z pewnością przybliży Wam, jaką produkcją jest Batora: Lost Haven. Warto zaznaczyć, ze obecnie możecie nabyć grę z 20% zniżką.

Batora: Lost Haven zbiera na Steam pozytywne recenzje

Batora: Lost Haven to dynamiczne RPG akcji, w którym wcielamy się w postać Avril – młodej dziewczyny będącej ostatnią szansą ludzkości na przetrwanie. Fabuła zabierze nas w podróż po wielu odległych planetach, a decyzje, które podejmiemy w trakcie wyprawy, będą miały wpływ na jej zakończenie.



“Dopóki świat Avril nie został wywrócony do góry nogami przez tajemnicze, niszczycielskie wydarzenie, kobieta nie sądziła, że czeka ją los bohaterki. Gdy jej planeta znalazła się na skraju zniszczenia, Arvil otrzymała nadzwyczajne moce” – czytamy w opisie gry.



Twórcy dynamiczny system walki określają jako połączenie cech typowych dla gatunków hack ‘n’ slash i twin-stick shooter. W trakcie zabawy nie zabraknie jednak łamigłówek oraz wyzwań logicznych, które nadają grze nieco przygodówkowego charakteru. Nasze starania umili nam ciepła i przyjemna dla oka oprawa graficzna.



Na koniec przypomnijmy, że Batora: Lost Haven zadebiutowała na rynku 20 października 2022 roku, a gra jest dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X.