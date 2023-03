Barotrauma – doceniony kooperacyjny survival debiutuje w wersji 1.0

Barotrauma to propozycja od ekip FakeFish i Undertow Games. O grze mogliście usłyszeć już wcześniej, gdyż od 2019 roku była dostępna w ramach usługi Early Access. Wydawca – Daedalic Entertainment – z dumą poinformował, że gra opuściła wczesny dostęp i zadebiutowała w wersji 1.0. Twórcy przygotowali z tej okazji specjalny trailer.

Barotrauma po niespełna 4 latach opuszcza Early Access

Warto zaznaczyć, że gra Barotrauma została bardzo dobrze przyjęta przez odbiorców. Wyłącznie na Steam produkcja doczekała się już ponad 30 tys. recenzji, a miażdżąca większość z nich, bo aż 93% to pozytywne opinii. Wszystko wskazuje więc na to, że mamy do czynienia z naprawdę udanym tytułem, który na przestrzeni lat zdobył masę fanów.



„Barotrauma to kooperacyjne połączenie survival horroru i symulatora okrętu podwodnego w 2D inspirowane takimi grami jak FTL: Faster Then Light, Rimworld, Dwarf Fortress oraz Space Station 13. Barotrauma to gra science fiction łącząca fizykę typu ragdoll oraz kosmiczne potwory morskie z pracą zespołową i obawą o przetrwanie” – czytamy w opisie gry.



Oczywiście, wraz z debiutem wersji 1.0 do gry zawitało sporo nowości i usprawnień. Pełną listę zaimplementowanych zmian znajdziecie na Steam. Na koniec dodajmy, że Barotrauma jest dostępne wyłącznie na PC.