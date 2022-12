Barista Simulator nauczy Was robić kawę

Barista Simulator to propozycja od ekipy CubeCube Sports, która ma swoim portfolio dwa inne symulatory - BBQ Simulator: The Squad i Camping Simulator: The Squad. Tym razem przychodzą z nieco inną propozycją. Jak łatwo się domyśleć, tematyką ich najnowszej produkcji będzie praca baristy. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem. Wideo znajdziecie poniżej.

Nie zna życia ten, kto nie pracował w gastro!

Premiera Barista Simulator została zaplanowana na 26 grudnia. Na początku gra będzie dostępna w ramach usługi Early Access. Jeśli kiedykolwiek chcieliście spróbować swoich sił jako barista, to koniecznie sprawdźcie ten tytuł. Może dzięki tej grze nauczycie się robić wyśmienitą kapuczynę!



Oczywiście, trzonem zabawy będzie przyrządzanie rozmaitych rodzajów kaw. Przyszykujcie się więc na pracę z ekspresem. Prowadzoną przez nas kawiarnie odwiedzą goście o różnych preferencjach. Naszym zadaniem będzie przygotowanie napoju względem ich oczekiwań. Rozgrywka nie skupia się jednak wyłącznie na przyrządzaniu kawy, a równie ważne jest odpowiednie zarządzenie lokalem.



Wraz z postępem nauczymy się nowych umiejętności oraz bardziej złożonych przepisów. Dzięki umiejętnemu prowadzeniu lokalu rozwiniemy i ulepszymy nasz biznes, co pozwoli sprostać każdemu wzywaniu rzuconemu przez kawoszy.