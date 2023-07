Bandai Namco pokaże na gamescom wyczekiwane gry i „ekscytujące niespodzianki”

Tegoroczna edycja targów gamescom zbliża się wielkimi krokami. Już w przyszłym miesiącu w Kolonii pojawią się m.in. Xbox i Bethesda oraz Nintendo. Na wydarzenie przygotowuje się również Bandai Namco. Japoński wydawca postanowił przypomnieć o swojej obecności i ujawnił, jakie gry zamierza zaprezentować w Kolonii.

Bandai Namco szykuje się na tagi gamescom 2023. Armored Core VI: Fires of Rubicon, Tekken 8 i nie tylko

Okazuje się, że na gamescom 2023 Bandai Namco zabierze takie produkcje jak Armored Core VI: Fires of Rubicon, Tekken 8, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, Park Beyond oraz Sand Land. To jednak nie koniec atrakcji, które japoński wydawca przygotował na nadchodzące targi w Kolonii.