Back 4 Blood nie otrzyma nowej zawartości. Turtle Rock Studios pracuje nad nową grą

Ekipa Turtle Rock Studios poinformowała, że nie zamierza dodawać nowej zawartości do wydanego w 2021 roku Back 4 Blood.

Twórcy Back 4 Blood pracują nad nową grą

Jak przyznali sami deweloperzy studio jest za małe, by pracować nad kilkoma projektami jednocześnie. Turtle Rock Studios chce się skupić na swojej nowej, niezapowiedzianej jeszcze grze i potrzebuje do tego ludzi. Twórcy zdecydowali się więc przerzucić wszystkie swoje siły do prac nad kolejnym projektem.



Kolejna gra Turtle Rock Studios ciągle pozostaje jednak tajemnicą. Twórcy zdradzili wyłącznie, że pracują nad „jeszcze większą, jeszcze odważniejszą i jeszcze lepszą produkcją niż kiedykolwiek wcześniej”.



Przypomnijmy, że Back 4 Blood zadebiutowało na rynku w październiku 2021 roku, a gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X. Więcej na temat gry dowiecie się z przygotowanej przez nas recenzji. Zdradzę tylko, że podczas siekania zombiaków, Muradin bawił się naprawdę dobrze i przyznał grze całkiem wysoką ocenę, bo aż 8/10.