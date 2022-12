Back 4 Blood – dodatek River of Blood jest już dostępny

Mamy dobrą informację dla osób, które ciągle zagrywają się w Back 4 Blood. Najnowsze rozszerzenie zatytułowane River of Blood jest już dostępne. Poniżej znajdziecie trailer prezentujący DLC. Przypomnijmy, że jest to już 3 dodatek do duchowego spadkobiercy Left 4 Dead.

Back 4 Blood: River of Blood – co nowego w dodatku

Oczywiście, wraz z dodatkiem do gry zawitają nowości. DLC wprowadza do kampanii akt 6 oraz zupełnie nowego Czyściciela. Tala jest byłą kultystką, wyróżniającą się tym, że towarzyszy jej dryblas o imieniu Jeff. Bohaterka wzywa swojego kompana przy pomocy gwizdka. Z jego pomocy skorzystać mogą także inni członkowie drużyny, pod warunkiem, że w ekipie znajduje się Tala.



Ponadto dodatek River of Blood wprowadza do gry nowe bronie, karty, skórki, akcesoria i tryb rozgrywki nazwany „Próba Robaka”. Zabawa w tym trybie polega na podjęciu się wyzwań, których akcja rozgrywa się na przestrzeni 4 map. Wraz z każdym kolejnym sukcesem drużyna zdobędzie więcej punktów. Do ekipy Czyścicieli należeć będzie również decyzja, czy chcą podkręcić poziom trudności wyzwań, co przełoży się na dodatkowe punkty. To do jakiej lokacji trafimy będzie zależało od bezpośredniej decyzji graczy.



Na koniec przypomnijmy, że Back 4 Blood jest dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Warto wspomnieć, że tytuł możemy znaleźć w bibliotece usługi Xbox Game Pass. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat produkcji autorstwa Turtle Rock Studios, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Back 4 Blood – genialny powrót do korzeni!