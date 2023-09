Baby Steps, nowa gra twórcy Getting Over It, na zwiastunie rozgrywki

Jedną z gier, które zostały zaprezentowane podczas wczorajszego pokazu State of Play, było Baby Steps od twórcy Getting over it with Bennett Foddy (czyli tytułowego Bennetta Foddy’ego). Po raz kolejny możemy zobaczyć niezdarnego bohatera o imieniu Nate w akcji na trwającym nieco ponad dwie minuty zwiastunie rozgrywki.

Baby Steps – nowy zwiastun rozgrywki ze State of Play