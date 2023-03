Aż 9 gier do sprawdzenia za darmo w ten weekend

Jeżeli nie macie pomysłu, jak spędzić dwa najbliższe dni, to z pomocą przychodzą darmowe weekendy. Tym razem wyjątkowo możecie sprawdzić aż dziwięć gier na komputerach osobistych oraz konsoli Xbox. Do niedzieli będziecie mogli zagrać bez żadnych opłat w Warhammer: Vermintide 2, z kolei dzień dłużej dostępne za darmo będą takie gry, jak Total War: WARHAMMER III, Dead by Daylight, Dungeon Defenders: Awakened, World of Warcraft oraz Frostpunk i Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Ostatni z tytułów znajdziecie również w ramach Free Play Days na Xbox One i Xbox Series X/S. Poza produkcją Ubisoftu w czasie trwania darmowego weekendu zagracie także w Cities: Skylines, Dead by Daylight i WRC Generations. Pełną listę ze szczegółami znajdziecie poniżej.