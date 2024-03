Aż dwie gry za darmo w Epic Games Store. Odbierz kolejne prezenty na PC

Mamy kolejny czwartek, co oznacza oczywiście kolejne prezenty dla graczy korzystających z pecetów. Dziś w sklepie Epic Games Store będziecie mogli odbierać całkowicie za darmo dwie gry: Call of the Wild: The Angler oraz Invincible Presents: Atom Eve. Do godziny 16:00 wciąż możecie dodać do swojej biblioteki poprzednie darmówki, czyli Deus Ex: Rozłam ludzkości oraz The Bridge.

Twórcy theHunter: Call of the Wild prezentują symulator wędkarstwa z otwartym światem! Zrelaksuj się w ulubionym miejscu lub eksploruj piękną przyrodę wraz z przyjaciółmi i wyrusz w podróż, by zostać mistrzem wędkarstwa.