Avatar: Ostatni władca wiatru na nowym zwiastunie. Netflix prezentuje aktorską wersję słynnej animacji

Jedną z najciekawszych propozycji lutego na Netflixie będzie Avatar: Ostatni władca wiatru, czyli aktorska wersja popularnej serii animowanej z 2005 roku. Platforma szykuje się do premiery swojego potencjalnego hitu, zachęcając widzów do wybrania ich propozycji nowym zwiastunem. Zapowiedź prezentuje głównego bohatera Aanga, a także jego towarzyszy, w tym Katary, Sokki, a także księcia Zuko. Całość prezentuje się bardzo dobrze i po One Piece Netflix może mieć kolejny głośny serial, który spodoba się zarówno nowym widzom, jak i fanom oryginalnego serialu. Zwiastun zobaczycie poniżej.