Avatar Generations – darmowe RPG zadebiutuje już wkrótce

Avatar Generations to turowa gra RPG, która już wkrótce doczeka się premiery na urządzeniach mobilnych. Twórcy z Navigator Games postanowili przypomnieć o nadchodzącej produkcji, publikując nowy trailer. Wideo znajdziecie poniżej.

Avatar Generations – trailer

Avatar Generations to gra stworzona na podstawie serialu Avatar: Legenda Aanga. Rozgrywka skupia się na zarządzaniu grupą bohaterów o niesamowitych zdolnościach. Jednym z najważniejszych elementów gry są starcia, które będą się odbywać w systemie turowym.



Nie poznaliśmy dokładnej daty premiery Avatar Generations, ale twórcy zapowiadają, że gra zadebiutuje na początku roku, co może sugerować, że już wkrótce otrzymamy szansę przeniesienia się do tego magicznego świata.



Avatar Generations jest grą dystrybuowaną w modelu free to play, a produkcja będzie dostępna dla posiadaczy urządzeń mobilnych działających w oparciu o systemy Android i iOS. Już teraz możecie zarejestrować swoje konto, dzięki czemu otrzymacie dostęp do specjalnych bonusów.