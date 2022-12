Avatar 2 oceniony w pierwszych recenzjach. Krytycy docenili widowisko Camerona

Do sieci trafiły pierwsze recenzje Avatara: Istoty wody. Film zadebiutuje w kinach już w najbliższy piątek i sądząc po opiniach krytyków, jest na co czekać. Produkcja na Rotten Tomatoes może pochwalić się aż 83% pozytywnych recenzji z 138 tekstów. Średnia ocena to 7,3/10. Nieco słabiej wygląda to w przypadku Metacritic, na którym z 47 recenzji średnia nota wynosi 69/100. Nie brakuje nawet dwóch bardzo krytycznych tekstów, których autorzy wystawili filmowi niemal najniższą ocenę.

Avatar: Istota wody – pierwsze recenzje

Recenzenci są zgodni co do jednego elementu filmu – warstwy wizualnej. Druga część Avatara wygląda oszałamiająca i jest jedynym w swoim rodzaju doświadczeniem kinowym. Wszyscy krytycy zachwycają się, jak produkcja Jamesa Camerona prezentuje się na ekranie, chociaż o wielkim przełomie nie może być mowy. Mimo to widzowie mogą szykować się na wielkie widowisko, które w trzecim akcie pokazuje pełny potencjał najnowszych technologii.