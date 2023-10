Attack on Titan zmierza do wielkiego finału. Efektowny zwiastun ostatniego sezonu

Jedno z najpopularniejszych anime zmierza do swojego końca. Do sieci trafił nowy zwiastun finałowego sezonu Attack on Titan, który zapowiada nie tylko wielkie emocje, ale również imponujące starcia tytułowych tytanów. Szykuje się na godne pożegnanie z całą serią.

Attack on Titan – zwiastun finałowego sezonu

Wraz ze zwiastunem ujawniono, że ostatni odcinek Attack on Titan będzie najdłuższy z całej serii. Jego metraż wyniesie aż 1 godzinę i 25 minuty. Można więc mówić o odcinku długości pełnometrażowego filmu.