Atomic Heart daje pstryczka w nos Hogwarts Legacy w najnowszym trailerze

Hogwarts Legacy pozamiatało rynek gier wideo w lutym. Dużo mówiło się o bojkocie produkcji autorstwa Avalanche Software, ale ciężko oprzeć się wrażeniu, że zamieszanie wokół gry wpłynęło na sprzedaż pozytywnie. Zdecydowanie więcej i w bardziej stanowczy sposób mówi się jednak o sytuacji Mundfish i ich najnowszym tytule. Atomic Heart wzbudza kontrowersje na wielu płaszczyznach, a wiele osób nie zamierza wspierać produkcji autorstwa rosyjskich deweloperów.

Atomic Heart żartuje z Hogwarts Legacy

Wygląda jednak na to, że twórcy Atomic Heart w podobny sposób chcieliby wykorzystać zamieszanie wokół produkcji. Twórcy wypuścili do sieci najnowszy trailer, który z przekąsem nawiązuje do Hogwarts Legacy. Możemy zobaczyć na nim dziewczynkę w stroju czarodzieja. Dziecko nie jest w stanie nic zrobić swoimi czarami, wtedy zjawia się mężczyzna dzierżący prawdziwą broń. Mocnymi ciosami rozwala treningowy manekin na strzępy, żegnając widzów słowami – „That’s how you do it, The Atomic Way”.



Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat bojkotu Atomic Heart, udajcie się pod ten adres. Tam przeczytacie o powiązaniach studia Mundfish z Rosją, które wyszczególnił jeden z użytkowników Twittera.



Na koniec przypomnijmy, że Atomic Heart zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra zadebiutuje 21 lutego.