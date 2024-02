Assetto Corsa Competizione z nowościami na konsolach. Kolejne samochody i nowy tor

Assetto Corsa Competizione to uznana gra wyścigowa, która zadebiutowała na rynku w 2019 roku. W styczniu 2024 roku produkcja doczekała się płatnego DLC GT2 Pack, jednak dodatek trafił wyłącznie na komputery osobiste. Teraz jednak gracze konsolowi również mogą cieszyć się nową zawartością.

Zawartość, która trafiła do pecetowych graczy w styczniu bieżącego roku, jest od 27 lutego dostępna dla użytkowników konsol. Wśród nowości znajduje się sześć nowych pojazdów, a także tor Red Bull Ring. Do sieci trafił również zwiastun prezentujący atrakcje, jakie obejmuje DLC GT2 Pack.

Dodatek GT2 Pack dla gry Assetto Corsa Competizione oddaje w ręce miłośników symulacji wyścigowych wyższą moc pojazdów klasy GT2 oraz doskonałe miejsce do ich przetestowania – tor The Red Bull Ring. GT2 to nowa klasa wyścigowa samochodów typu grand tourer, zgodna ze standardem organizacji SRO Motorsports Group. Osiągi samochodów plasują tę klasę pomiędzy GT4 a GT3. Wozy te są znane z wysokiej mocy, która wymaga doskonałego prowadzenia, dając jednocześnie wiele radości z jazdy dzięki mniejszej ingerencji w konfigurację aerodynamiczną w porównaniu z GT3.