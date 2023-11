Assassin's Creed Red z większą mapą niż AC Valhalla. Mnóstwo nowych informacji

Assassin's Creed Red to przyszłoroczna odsłona popularnej serii od Ubisoftu, w której pokierujemy losami dwóch bohaterów: czarnoskórego samuraja wzorowanego na historycznej postaci imieniem Yasuke oraz kobiecie Naoe, córce legendarnego Fujibayashiego Nagato. YouTuber j0nathan, który specjalizuje się w wyciekach informacji o Assassin’s Creed, podzielił się nowymi szczegółami nadchodzącej gry. W AC Red znajdzie się więcej mechanik odpowiedzialnych za zabijanie przeciwników po cichu, a także linka z hakiem i wiele innych systemów inspirowanych najróżniejszymi grami. To, co jednak może zmartwić fanów, to kolejny ogromny świat do odkrycia.

Assassin’s Creed Red – większa mapa niż w Assassin’s Creed Valhalla i więcej mechanik skradania

Informator ujawnił, że Assassin’s Creed Red będzie oferował większą mapę niż w AC Valhalla, ale będzie trochę mniejsza od tej znanej z AC Odyssey. Co istotne, na mapie ma być mniej znaczników, a przy tym jeszcze mniej wskazówek, a gra pod tym względem ma być wzorowana na Elden Ring. Scooper przyznaje jednak, że może się jeszcze wiele zmienić do czasu premiery i ostatecznie przyszłoroczna odsłona Assassin’s Creed zaoferuje sprawdzone mechaniki eksploracji mapy.