Dziś premiera gry Assassin's Creed: Nexus. Nowa przygoda w VR

Jeżeli należycie do miłośników wirtualnej rzeczywistości i posiadacie Meta Quest, to na rynku już zaraz zadebiutuje produkcja, która może Was zainteresować. Dziś – 16 listopada – późnym popołudniem udostępniona zostanie bowiem gra Assassin’s Creed: Nexus od Ubisoftu, przeznaczona ekskluzywnie dla sprzętu korporacji Marka Zuckerberga. Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje na temat produkcji oraz jej debiutu.

Premiera gry Assassin’s Creed: Nexus VR

Po pierwsze, poboczna odsłona cyklu pozwoli nam spojrzeć na historię trzech słynnych bohaterów z poprzednich części – Ezio, Connora oraz Kassandry – z innej perspektywy. W praktyce głównym bohaterem gry jest należąca do bractwa Dominika Wilk, której misją jest rozszyfrowanie artefaktów ukrytych przez wymienionych przed chwilą asasynów. W tym celu bohaterka przenosi się do ich wspomnień i tym samym czasów, w których żył każdy ze skrytobójców.

Assassin’s Creed: Nexus będzie dostępny na trzech platformach firmy Meta: Meta Quest 2, Meta Quest 3 i Meta Quest Pro. Produkcja nie zaoferuje polskiej wersji językowej. W chwili przygotowywania tej wiadomości nie znamy jeszcze ceny tytułu, ale będziecie mogli go zakupić na oficjalnej stronie Mety.